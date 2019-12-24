Москва, , 14:28 — REGNUM Пенсионный фонд РФ в последнее время генерирует много интересных идей. Новая инициатива ПФР не даёт гражданам гарантию на достойную пенсию, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева, комментируя заявление ПФР о более позднем выходе на пенсию.

«При выходе на пенсию на 10 лет позже размер выплат увеличивается в два раза и может достигнуть 52 тыс. Это означает, что женщины должны выходить в 70 лет, а мужчины в 80. Как же быть с продолжительностью?

Как быть с дожитием? Демоскоп, например, утверждает, что сегодня 60 лет не достиг каждый 4 из умерших. 45,5% не достигли 70 лет, 2/3 не дожили 80 лет.

Эта инициатива ещё раз даёт сигнал: «Не торопитесь выходить на пенсию! ПФР не обещает Вам достойной пенсии!» Это подтверждается и тем фактом, что сегодня работающие пенсионеры получают небольшие пенсии, определённые при выходе ими на пенсию 10 и более лет назад.

Различные замораживания пенсий, постоянные реформы приводят к тому, что становится труднее ориентироваться работающим при выборе формирования модели пенсионных накоплений

Поставленная планка — размер пенсии 52 тыс. рублей — нереальна, так как ргиональная дифференциация в пенсиях велика. Высокая пенсия возможна при суммарных вложениях добровольных пенсионных накоплений работающих + дополнительные корпоративные страховые взносы. А много ли таких в стране?

Важным при реализации таких амбициозных планов является повышение реальной пенсии, создание условий роста продолжительности жизни населения, сокращения в пенсионных показателях регионов России», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилые люди смогут увеличить свое пособие по старости более чем в два раза, если уволятся с работы через 10 лет после достижения пенсионного возраста, сообщил Пенсионный фонд РФ.

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