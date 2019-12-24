Москва, , 14:24 — REGNUM 24 декабря курс доллара составил 61,95 рубля, опустившись на 0,5% относительно уровня открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. На понижение пошёл и курс евро — он снизился на 0,6% и составил 68,65 рубля.

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В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе курс европейской валюты также упал до значений почти двухлетней давности. Так, на торгах 20 декабря курс евро составил 68,94 рубля. В последний раз ниже отметки в 69 рублей курс евро находился 1 марта 2018 года. Доллар тем временем подешевел более чем на 30 копеек — до 62,10 рубля.

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