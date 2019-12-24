Москва, , 14:35 — REGNUM Предприятия ГАЗ и КамАЗ поставят в 2020 году в Москву автобусов на общую сумму более 12 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В общей сложности в следующем году автокомпании «Группа ГАЗ» и КамАЗ поставят в российскую столицу более 800 автобусов.

ГАЗ поставит в Москве в 2020 году 328 дизельных автобусов на сумму 5,5 млрд рублей, а КамАЗ — 511 автобусов с электромотором на сумму 6,5 млрд рублей.

Договоры на поставку с компаниями были заключены после необходимых по закону конкурсов «Мосгортранса». Кроме этих двух автокомпаний заявки на конкурс никто не подавал.

Период поставки транспорта ГАЗ по договору — с 1 февраля по 31 мая 2020 года, а у КамАЗа период поставки составляет с 1 июля по 30 ноября 2020 года.

Стоит отметить, что оба контракта предполагают также обучение водителей и ремонтного персонала.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в течение ближайших трёх лет республика закупит тысячу новых пассажирских автобусов.

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