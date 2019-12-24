Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В Ростовской области сократилась стоимость красной икры — на 6%. Об этом на встрече с журналистами сообщила руководитель Ростовстата Марина Самойлова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Чем можно порадовать хозяек — цена красной икры упала более чем на 6%. [Это актуально для] тех, кто делает тарталетки», — отметила глава Ростовстата.

ИА REGNUM напоминает, что жителям Ростовской области селёдка под шубой обойдётся в среднем в 150−160 рублей, оливье — в 286 рублей. Средняя стоимость приведена из расчёта на семью из четырёх человек.

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