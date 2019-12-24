Красноярск, 24 декабря 2019, 14:21 — REGNUM Стоимость газификации Красноярского края превышает 120 млрд рублей. По словам губернатора региона Александра Усса, скорее всего, в ближайшие три года газификации региона не будет.
Усс подчеркнул, что сотрудничество с «Газпромом» заключено, подготовлены схемы возможного газоснабжения региона и магистрального газопровода из Кемеровской области длиной в 570 км стоимостью свыше 120 млрд рублей. Однако таких средств в бюджете Красноярского края нет.
«Когда окончательное решение по целесообразности газоснабжения Красноярска будет принято, тогда мы будем ставить этот вопрос перед правительством Российской Федерации», — цитирует Усса портал Newslab.ru.
По словам красноярского губернатора, озвученная сумма является «гигантской»:
»Это гигантская сумма, и, если она ляжет в тариф, то смысла в таком случае подключения к газу экономического не будет. Мы должны получить эти средства иным способом, не только и не столько за счет потребителей».
Поэтому, согласно выводам губернатора, в ближайшие три года газификации Красноярского края «ожидать достаточно сложно». Тем не менее, работу по газоснабжению власти региона намерены продолжать.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года руководитель Красноярского края Александр Усс согласовал генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Один из предложенных сценариев предполагал использование существующей газотранспортной инфраструктуры «Газпрома», расположенной в Кемеровской области. В настоящее время Красноярский край не газифицирован.
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