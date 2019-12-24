Москва, , 14:20 — REGNUM Размер пенсии увеличится в России может увеличиться более чем в два раза (на 42%) при выходе на пенсию на 10 лет позже. Об этом заявила в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), передаёт ТАСС.

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В ПФР пояснили, что такой рост может произойти за счет премиальных коэффициентов. Если человек имеет стаж работы 30 лет, а сумма пенсионных баллов составляет 120. Стоимость одного пенсионного балла составляет 87,24 рубля в 2019 году.

Если гражданин обращается за назначением пенсии сразу, то размер й пенсии составит 15 тыс. 803 рубля в месяц. Если обратиться через 10 лет, то премиальные коэффициенты составят 2,32, а размер страховой пенсии 35 тыс. 542 руб. (в 2,25 раза больше). Накопив 200 пенсионных баллов, пенсионер, сможет получать до 52 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, повышения пенсионного возраста в России в будущем не планируется. Все изменения в области пенсионного обеспечения уже проведены, заявил 19 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

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