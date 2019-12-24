Калининград, , 14:15 — REGNUM Цена на новостройки в Калининградской области во втором полугодии 2019 года росла в целом медленнее, чем в среднем по России, утверждается в последнем анализе изменения цен «Авито Недвижимость». В самом западном регионе России цены в среднем повысились на 2,8%, тогда как в среднем по России рост цен составил 5,4%.

Средняя стоимость одного квадратного метра в целом по России в ноябре составила 76 030 рублей, лидером рейтинга по росту цен в новостройках стал Крым, где один квадратный метр в среднем в ноябре стоил почти 92 тыс. рублей, говорится в анализе. Москва и Санкт-Петербург остаются традиционно городами с самым дорогим жильём в новостройках — 194 969 и 115 474 рублей за один квадратный метр соответственно.

Самое дешёвое жильё в новостройках в Челябинской области (в среднем чуть менее 33 тыс. рублей за квадратный метр). В Калининградской области этот показатель составляет 58 тыс. рублей.