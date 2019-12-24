Казань, , 14:09 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии внесли изменения в бюджет республики на 2019 год. Об этом стало известно в ходе очередной сессии республиканского парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно внесенным изменениям, доходы республиканского бюджета в этом году составят 281,7 млрд рублей, расходы — 285,4 млрд рублей, дефицит составит 3,6 млрд рублей или 1,2% от расходной части.

Планируется, что дефицит будет закрыт за счёт остатков средств на счетах.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет-2020 принят с доходами 270,07 млрд рублей, расходами — 273,21 млрд рублей, дефицит планируется в 3,1 млрд рублей, или 1,1% от расходной части.

Прогнозируется, что в 2021 году расходы составят 276,9 млрд рублей, доходы — 274,09 млрд рублей, дефицит — 2,8 млрд рублей, или около 1% от расходов. В 2022 году ожидаемые параметры бюджета: 280 млрд рублей по доходам, 282,6 млрд рублей по расходам, дефицит составит 2,6 млрд рублей, или 0,9%.