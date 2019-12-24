Москва, , 14:08 — REGNUM В «Единой России» готовы предметно обсуждать вопрос дифференциации ставки подоходного налога, но предостерегают от негативных последствий, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Мы ищем пути, которые позволили решить вопрос реально, практически для людей, а не создать ситуацию, когда будут искусственно занижаться заработные платы, часть из них выплачиваться нелегально для того, чтобы изменить налоговый режим, то что мы проходили в 90-е годы, к этому возвращаться не хотим», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Во фракции готовы к предметной дискуссии.

«Мы готовы со всеми и с экспертами садиться и предметно обсуждать, чего мы хотим добиться. Главное — это то, чтобы налоговый режим поддерживал тех, кто нуждается, с этим мы согласны, и создавал условия для развития бизнеса и экономики», — указал парламентарий.

Исаев обратил внимание, что частичное освобождение от НДФЛ уже происходит.

«Частично такое освобождение уже осуществляется, например, та же норма, освобождающая обманутых дольщиков при получении компенсации от уплаты подоходного налога — это уже частичная реализация принципа, то есть дифференцированного подхода к подоходного налогу для малоимущих», — рассуждает Исаев.

Он напомнил, что до этого освободили от НДФЛ выплаты жертвам стихийных бедствий и катастроф, еще целый ряд платежей освобожден подоходного налога. Кроме того, внутри подоходного налога введен ряд налоговых вычетов.

«Но мало граждан пользуется своим правом сделать вычет на лекарства. Граждане, которые по рецепту приобрели лекарства, имеют право на вычет с подоходного налога. Это тоже сокращение подоходного налога для нуждающихся и малоимущих граждан», — привел пример Исаев.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить от НДФЛ получающих зарплату в размере МРОТ.

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