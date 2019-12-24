Сеул, , 14:03 — REGNUM 23 декабря в Сеуле прошло первое заседание корейско-грузинского комитета по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, в заседании приняли участие 16 должностных лиц, включая представителя МИД Южной Кореи Юн Ган Хёна и министра экономического развития Грузии Геннадия Арвеладзе.

В рамках встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, туризме, образовании, культуры, информационных технологий.

Также представители двух стран договорились об участии южнокорейских компаниях в инфраструктурных проектах Грузии, в частности в проекте по строительству гидроэлектростанции и проекте по расширению скоростной автомагистрали E-60.

По завершении встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании.