Калининград, , 13:59 — REGNUM По данным прокуратуры Калининградской области, в 2019 году в регионе резко увеличилось количество возбуждённых уголовных дел в связи с подозрениями о налоговых преступлениях, сообщила сегодня, 24 декабря, пресс-служба ведомства. Рост за год составил 40% — с 30 дел в 2018 году до 42 дел в 2019 году.

Чаще всего подозрения вызваны в отношении руководителей организаций о сокрытии денежных средств и имущества, подозрений в мошенничестве при возмещении НДС, уклонения от уплаты таможенных платежей в крупных размерах и так далее.

«Ущерб, причиненный налоговыми преступлениями, в 2019 году увеличился более чем на 272% и составил 513 млн рублей против 188 в прошлом году», — отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства должников на общую сумму в 838 млн рублей.