Москва, , 13:56 — REGNUM Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и завод «Красное Сормово» (Нижегородская область) подписали контракты на строительство девяти сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.

Подписание документу состоялось в рамках опциона на заключение договоров на строительство и поставку 20 сухогрузных теплоходов.

Закладка первых судов начнется в сентябре 2020 года. Передача судов заказчику запланирована на сентябрь 2021 года. Уточнятся, что контракты на строительство ещё 11 сухогрузов будут заключены в первом полугодии 2020 года.

Стоимость контракта не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, теплоход проекта RSD59 — самоходный сухогруз с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Предназначен для транспортировки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов и других. Длина судна составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5269/8093 т, объём грузовых трюмов — 11 292 м.

Читайте также: «Красное Сормово» построит для ГТЛК ещё 11 сухогрузов