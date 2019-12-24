Москва, , 14:03 — REGNUM У России нет судов, способных немедленно включиться в работу по строительству газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Насколько мне известно, таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты из имеющихся в наличии и приступить немедленно к работе, нет», — сказал глава ОСК.

Он пояснил, что речь идёт о судах, которые строятся под конкретный проект и редко присутствуют на свободном рынке. Россия в состоянии такие суда построить. Если начать работу немедленно, разработка проекта займёт до двух лет, а производство — три или четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарская компания Allseas Group, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», объявила о приостановке работ. Этому предшествовали угрозы санкций со стороны США.

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