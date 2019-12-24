Москва, , 13:59 — REGNUM Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» объявила о создании инжинирингового центра «Соллерс Инжиниринг», который станет базой для совместной работы конструкторов, инженеров и других специалистов компании. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.

Созданный центр будет разрабатывать продукты для автомобилестроения, а также для ряда смежных отраслей.

«Выход компании на рынок инжиниринговых услуг в смежных отраслях машиностроения откроет новые возможности для развития наших компетенций», — подчеркнул гендиректор «Соллерс Инжиниринг» Юрий Алексаков.

Располагаться филиалы инжинирингового центра будут рядом с крупнейшими автозаводами в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в Татарии.

В автокомпании сообщают о том, что численность сотрудников инжинирингового центра составит более 500 человек. Кроме всего прочего, на базе независимого испытательного центра будет организована валидация и сертификация разрабатываемой продукции.

Напомним, работники АвтоВАЗа с 25 по 31 декабря 2019 года уходят в плановый зимний отпуск. На работу сотрудники предприятия выйдут только 9 января 2020 года после новогодних праздников.

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