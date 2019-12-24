Ташкент, , 13:52 — REGNUM Количество объявлений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке с начала 2019 года в Узбекистане выросло на 38%, до 250 тыс., сообщает платформа OLX. uz

Наибольшее количество объявлений о продаже приходится на автомобили марки Chevrolet — 51%, на втором месте автомобили LADA — 16%, на третьем месте Daewoo — 10%.

Первые восемь мест занимают автомобили Chevrolet. На первой строчке Chevrolet Spark, на второй — Chevrolet / Daewoo Nexia, на третьей — Chevrolet Lacetti. LADA Largus и Granta заняли лишь девятое и десятое места.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2019 года в Узбекистане было выпущено 218 тыс. легковых автомобилей, что на 41,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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