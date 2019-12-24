Москва, , 13:52 — REGNUM В Кремле пока нет никакой позиции относительно инициативы об отмене налога на доходы физических лиц для малоимущих. об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», — заявил Песков.

По его словам, данный вопрос неоднократно упоминался во время экспертных дискуссий, однако в Кремле «пока никакой позиции нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.

По словам главы российского правительства, освобождение малоимущих от уплаты налога потребует формализации этого статуса и исключения из указанной группы тех граждан, которые могут «посчитать себя незаслуженно обойденными».

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