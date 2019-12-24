Москва, , 14:06 — REGNUM Снижение реальных доходов российских граждан, наблюдавшееся в предыдущие годы, сменилось ростом в 2019 году. Это произошло из-за повышения зарплат, пенсий и пособий и замедления темпов инфляции, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что тенденцию отрицательной динамики реальных доходов населения удалось переломить. Это, по его словам, важнейший конечный показатель работы правительства.

Министр добавил, что прежде «реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе». В первом квартале 2019 года тенденция ещё сохранялась, во втором квартале показатели пошли в рост, а в третьем квартале и вовсе зафиксированы хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов.

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения снизились на 2,2%, во втором — увеличились на 0,9%, в третьем — увеличились на 3,3%. Как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 года выросла на 3,8%.

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