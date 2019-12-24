Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM В Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создадут три новых технопарка — на базе Группы ГАЗ, ЗАО «Дробмаш», и технопарк «Саров». Соответствующие заявки одобрило Минэкономразвития РФ, сообщил губернатор Глеб Никитин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на создание этих технопарков удалось привлечь 1 млрд рублей федеральных средств и еще 650 млн рублей от частных инвесторов.

Планируется, что к 2024 году резидентами этих технопарков станут более 43 компаний, будет создано более 1 тыс. новых рабочих мест, а дополнительные налоговые поступления в областной бюджет составят более 1,5 млрд рублей.

По числу прошедших отбор промышленных технопарков область заняла первое место в России в этом году. Причем, первый транш на создание технопарка ЗАО «Дробмаш» досрочно перечислен региону в размере 253 млн рублей.