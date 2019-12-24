Москва, , 13:52 — REGNUM В нежилых помещениях многоквартирных жилых домов планируется запретить размещать хостелы без согласия соседей, чьи квартиры примыкают к данному объекту. Об этом 24 декабря сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева («Моя Москва») по итогам круглого стола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, соответствующие поправки будут подготовлены в Мосгордуме. Речь идёт о том, что сейчас хостелы можно размещать в нежилых помещениях многоквартирных домов. Однако делается это, в том числе, и без согласия жителей квартир, которые примыкают к жилому помещению. По мнению депутата, данное обстоятельство несправедливо.

«Мы будем выходить с инициативой, что если в нежилом помещении многоквартирного дома открывается хостел, то он должен получить разрешение соседей, а лучше, чтобы это было решение собрания многоквартирного дома, которое бы давало возможность взыскивать повышенную плату за эксплуатацию общего имущества с такого рода помещений, поскольку именно посетители этих отелей в большем объёме эксплуатируют общедомовое имущество», — сказала Николаева.

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