Минск, , 13:22 — REGNUM Белорусская госкомпания «Белоруснефть» через свой российский актив НК «Янгпур» выиграла тендер на право добычи углеводородов в Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа площадью 493,5 км. Об этом сообщает пресс-служба белоруской компании.

Новый участок примыкает к северной границе Известинского лицензионного участка, который разрабатывает «Янгпур». Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок почти в два раза меньше по площади.

Согласно материалам «Белоруснефти», с 2013 года она добывает нефть в Российской Федерации. Первым нефтедобывающим российским активом белорусской госкомпании стало ОАО «Нефтяная компания «Янгпур», которое владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 036 кв. км, расположенного в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

В активе НК «Янгпур» — 6 месторождений, из которых 5 разрабатываются. Добытая нефть транспортируется по трубопроводу российской «Транснефти».

"Объем извлекаемых запасов составляет свыше 40 млн т, годовая добыча нефти и газового конденсата — около 200 тыс. т товарного продукта, природного газа — около 150 млн куб. м. Реализованный добывающий потенциал предприятия, приведенный к тоннам нефтяного эквивалента (н. э.), составляет около 432 тыс. т н. э. в год», — отметили в «Белоруснефти».

Там также отметили: «Планы работы в Российской Федерации «Белоруснефть» связывает с перспективами новых приобретений активов».

«В 2019 г. предприятие «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, 13 — в Венесуэле, 1 — в Эквадоре и 5 — в Российской Федерации», — констатировали в белорусской госкомпании.