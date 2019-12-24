Ижевск, , 13:04 — REGNUM В настоящее время в реестре обманутых дольщиков Удмуртии значится 692 договора. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях премьер-министр республики Ярослав Семенов.

По его словам, в 2020 году будут сданы в эксплуатацию жилые комплексы «Родниковый край», «Радужный» и дома на улице Петрова в Ижевске. Квартиры получат 438 дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2019 года в Приволжском федеральном округе статус обманутых дольщиков имеют более 40 тыс. человек, заявлял полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.