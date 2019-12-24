Москва, , 13:04 — REGNUM США все-таки ввели санкции против «Северного потока — 2». Санкции, закамуфлированные в геополитическую оболочку, служат прежде всего американским стратегическим экономическим и энергетическим интересам, а именно — в перспективе заместить российские энергоресурсы на европейском рынке, заявил 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Тем не менее подрядчик — швейцарская компания Allseas — вывела свои трубоукладчики из зоны прокладки и расформировала участвующую в проекте группу судов. Попадать под жернова американских санкций никто не хочет. Но у Газпрома есть все шансы все же завершить проект, готовый примерно на 90%, для этого могут быть задействованы или азиатские подрядчики, не слишком опасающиеся санкций, или собственное трубоукладочное судно Газпрома «Академик Черский», находящееся сейчас на Дальнем Востоке», — отметил эксперт.

По его словам, сроки окончания строительства могут сдвинуться на 3−6 месяцев.

«Вероятно, «Северный поток — 2» будет запущен ближе ко второй половине 2020 года. Ущерба для поставок в Европу не предвидится, так как Газпром заключил транзитный договор с Украиной на 65 млрд куб. м. газа в 2020 году. Тем не менее долгосрочный негатив все же может быть, так как европейцы будут теперь осторожнее в будущих договоренностях с Газпромом, опасаясь раскрутки маховика американских санкций», — резюмировал Суверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря работы по прокладке трубопровода «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании были остановлены. Компания Allseas заявила о приостановке работ под угрозой санкций США.