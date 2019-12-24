Тольятти, Самарская область, , 13:05 — REGNUM В плановый зимний отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года, уходят работники АвтоВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Кроме того, в корпоративный отпуск уходит автопредприятие Lada Ижевск. На работу сотрудники этих заводов выйдут только 9 января после новогодних праздников. Предприятием подготовлен достаточный запас машин для дилерских центров компании, и недостатка в них не будет.

«В период отпуска на предприятиях Группы АвтоВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и реализация проектов по дальнейшему внедрению производственной системы Alliance Production Way», — говорится в сообщении автокомпании.

В компании отметили, что на время планового отпуска и праздников на предприятии будут продолжаться работы в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.

Ранее стало известно, что в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появилось Одобрение типа транспортного средства для «полицейской» версии модели Lada Largus. Авто создано для транспортировки полицейских и служебных собак.

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