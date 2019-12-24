Сеул, , 13:03 — REGNUM Представители Экспортно-импортного банка Южной Кореи окажут финансовую поддержку строительной компании Daewoo E&C, выигравшей заказ на строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Нигерии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По их словам, стороны подписали кредитное соглашение на общую сумму $375 млн. Данные средства будут выделены на оплату строительных работ южнокорейских компаний, принимающих участие в проекте.

Известно, что малые и средние предприятия Южной Кореи поставят в Нигерию оборудование на общую сумму $70 млн.

Предполагается, что Корейское экспортно-кредитное агентство (ECA) также окажет компаниям финансовую поддержку в размере $750 млн.

Отметим, что южнокорейская строительная компания Daewoo E&C стала генеральным подрядчиком проекта по строительству завода по производству СПГ на острове Бонни в сентябре текущего года. По завершении строительства завод будет производить 7,6 млн тонн СПГ в год.