Москва, , 12:55 — REGNUM Москва может согласиться с продолжением экономической поддержки Белоруссии после того, как в Минске начнут реализовывать «дорожные карты» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства. Об этом 23 декабря заявил журналистам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Работа проделана, карты согласованы, и мы можем перейти к форсированному продвижению интеграции», — сказал глава правительства РФ.

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Оценивая возможность дальнейшей поддержки Белоруссии, Медведев сказал: «Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти «дорожные карты» будут исполнены, воплотятся в законы. Тогда можно будет говорить и о компенсации налогового маневра, вернее, о так называемом обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила».

Медведев отметил: для продолжения поддержки Белоруссии ей нужно исполнить положения «дорожных карт» — с первой по тридцатую, в частности — принять унифицированное законодательство по всем вопросам. После этого «можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту», посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

«Сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы», — цитирует «Интерфакс» главу российского правительства.

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