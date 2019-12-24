Уфа, , 13:01 — REGNUM Весной 2020 года будет открыто прямое авиасообщение из Уфы в Ереван. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Авиакомпания «Азимут» начнет выполнять полеты по этому направлению с 30 марта следующего года. По плану, вылеты из Уфы будут осуществляться по понедельникам в 18:40 часов по местному времени.

А со 2 апреля будет открыт второй рейс, полеты по которому будут осуществляться по четвергам в 19:35 часов по местному времени.

Отмечается, что время полета будет составлять 2 часа 50 минут.

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