Москва, , 12:50 — REGNUM Поскольку 25 декабря, в католическое Рождество, на главных мировых биржах полноценный выходной, и сырьевые инструменты торговаться в этот день там не будут, то и сегодня торги нефтяными фьючерсами даже во внебиржевом режиме CFD (так называемых контрактов на разницу) большинство банков ведут коротким днём: с обслуживанием сделок, как правило, до 20:00 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«В такие дни цены обычно колеблются в одном из двух возможных режимов: либо нарочито вяло и без какого-либо ярко выраженного настроения вовсе, или как вариант — наоборот, с неожиданными вспышками активности на «тонком» рынке со сравнительно малым числом участников, когда возрастают шансы на случайного характера движение, разогнавшееся чисто по инерции на величину от $1,5 за баррель и больше.

Происходить оно может даже без видимой причины, просто спровоцированное разовой покупкой или продажей крупных объёмов небольшой группой «игроков» на фоне отсутствия деятельной активности остальных участников рынка.

Если цены действительно проявят подвижность, то котировки по марке Brent вполне могут оказаться способны одним днём, временно, выбиться за пределы сложившегося коридора предыдущей недели: образовать новый максимум выше $67 или же наоборот, на эффекте «домино» при фиксации прибыли от всего подъёма цен за декабрь «нырнуть» в область $64 или ниже.

Фундаментально с начала месяца нефть поддержана венским соглашением ОПЕК+ о новых самоограничениях в добыче, но они действуют пока лишь на I квартал 2020 года, в то время как запасы сырой нефти в хранилищах в последние пять недель ведут себя неустойчиво, то незначительно увеличиваясь, то снова уменьшаясь — после того как за предыдущие 10 недель они приросли в общей сложности на 34 млн баррелей.

Факт сохраняющегося избытка предложения продолжает давить на цены, удерживая их от более заметного роста.

Читайте также: Потенциал роста нефти ограничен