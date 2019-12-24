Москва, , 12:40 — REGNUM Рубль продолжает довлеть над долларом, который торгуется непосредственно вблизи отметки 62 руб., целостность которой была нарушена в конце прошлой недели впервые с середины прошлого года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Угроза для этого уровня сохраняется, но даже в случае нового «прокола» котировки вряд ли надолго задержатся под психологической отметкой, поскольку в этом случае возрастет вероятность фиксации прибыли.

За устойчивостью российской валюты стоит сразу несколько факторов. Это и общий оптимизм в отношении торговой сделки, который продолжает толкать акции к новым рекордным максимумам. И отсутствие выраженного спроса на доллар в целом, и пик налоговых выплат, и стабилизация на нефтяном рынке, где игроки сняли локальную перекупленность.

В этих условиях продолжает подогреваться интерес к рублю, как и к другим валютам развивающихся стран.

С другой стороны, на таких высоких уровнях рубль подвержен риску агрессивной ликвидации длинных позиций на случай появления любого значимого негативного фактора. Фактором риска также являются тонкие торги на большинстве площадок, которые готовятся к празднованию католического Рождества.

Для уверенного прорыва уровня 62 руб. тех драйверов, что имеются сейчас в наличии, недостаточно. Более того, в случае оживления общего спроса на американскую валюту или при возобновлении продаж на рынке нефти пара может отскочить в район 62,30 руб. или выше», — полагает эксперт.

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