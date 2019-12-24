Нижний Новгород, , 12:33 — REGNUM Прямой регулярный рейс между Нижним Новгородом и Оренбургом авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять с 18 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

Рейсы будут выполняться раз в неделю — по субботам лайнерами Sukhoy Superjet 100. В расписании рейсы указаны до 28 марта. Время в пути составит 1 час 40 минут. Минимальная цена билета в один конец — 5 435 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 января из международного аэропорта «Стригино» открывается регулярный рейс по маршруту Нижний Новгород — Казань — Кемерово. Выполнять перевозки по указанному маршруту будет компания «ЮВТ Аэро».