Сеул, , 12:37 — REGNUM В 2018 году продажи в сфере услуг в Южной Корее составили 2,15 квдлн вон (~$1,85 трлн), что на 5,6% больше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Известно, что на протяжении последних десяти лет темпы роста продаж в сфере услуг составляли 7,4%.

Специалисты отмечают, что причины снижения показателя кроется в ухудшении экономической ситуации, потребительских настроений, а также низких показателей в сфере оптовых и розничных продаж.

Отмечается, что продажи в сфере недвижимости выросли на 4,4%, до 134 трлн вон (~$115 млрд), в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 8,7%, до 139 трлн вон (~$119 млрд), в сфере науки и технологий — на 7,8%, до 87 трлн вон (~$74,7 млрд).

Меду тем, в 2018 году в стране насчитывалось 2,92 млн предприятий, работающих в сфере услуг, что на 2,1% больше по сравнению с 2017 годом, а число работников в данной сфере увеличилось на 4%, до 12,18 млн человек.