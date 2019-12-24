Москва, , 12:30 — REGNUM Законопроект о расширенной утилизации произведенных товаров внес в Госдуму депутат Александр Фокин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Инициатива направлена на совершенствование порядка администрирования расширенной ответственности производителей, увеличение количества утилизируемых отходов, сокращение количества отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов.

Прежде всего, предлагается возложить обязанность в отношении произведенной на территории Российской Федерации упаковки на ее непосредственных производителей, вне зависимости от того, производят они ее для упаковки товаров третьих лиц или упаковки собственного продукта, освободив от этой обязанности производителей товаров в упаковке.

Также планируется исключить установление нормативов утилизации отходов от использования упаковки. Вместо этого предлагается обязать производителей упаковки обеспечить утилизацию отходов от использования упаковки или уплатить экологический сбор, исходя из всей массы выпущенной, а также ввезенной упаковки.

«Законодательная обязанность утилизации всей выпущенной в обращение упаковки или уплаты 100% экологического сбора, будет являться стимулом к выстраиванию инфраструктуры раздельного накопления отходов упаковки в составе ТКО, образуемых от населения, налаживанию системы обработки и утилизации, либо создаст для этого материальную базу», — уверен парламентарий.