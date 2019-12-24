Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM Два судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» планируется отправить в страны юго-восточной Азии. Об этом заявил генеральный директор АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК) Сергей Итальянцев.

По его словам, пока суда находятся на производственной площадке в Чкаловском районе области. В ближайшее время они будут отправлены заказчику. Одно судно будет отправлено на Тайвань, на нём уже стоит новое название мini-Zenith, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». По второму пока ведутся переговоры. Заказчиком судов стала крупная финансовая компания, которая рассматривает возможность стать официальным дилером ЦКБ по СПК в азиатском регионе.

Это будет первая экспортная поставка нижегородских судов, серийный выпуск которых предприятие начало в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, навигацию судов на подводных крыльях в Нижегородской области запустили 6 августа. Строительство речных судов на подводных крыльях возобновили в ЦКБ после 30-летнего перерыва при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». В мае 2018 года первый изготовленный «Валдай 45Р» губернатор Глеб Никитин представил на Петербургском международном экономическом форуме, где судно вызвало большой интерес участников форума. Он поручил возобновить регулярные речные перевозки.