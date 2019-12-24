Москва, , 12:32 — REGNUM Единую платформу для государственных закупок лекарственных препаратов запустил российский Минздрав. Использование цифрового портала позволит избежать завышения стоимости закупок и устранить недобросовестную конкуренцию, сообщила 24 декабря министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Речь идёт о едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП). Он обеспечивает унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Структурированная информация о закупках позволяет получать различные аналитические срезы по всей России. Она предназначена для государственных заказчиков, производителей и всех заинтересованных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2023 года в рамках федерального проекта «Цифровое здравоохранение» планируется запустить систему электронных рецептов и автоматизированное управление выдачей льготных лекарств.

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