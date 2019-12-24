Москва, , 12:21 — REGNUM Санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2» являются апофеозом абсурда, заявила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«То, что произошло, — это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далёкой Европе», — сказала она.

Матвиенко добавила, что за счет подписанного США оборонного бюджета на 2020 год будет вестись борьба против стран — членов Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

В свою очередь в Кремле заявили, что ситуация с санкциями анализируется. Специалисты будут выяснять, как санкции смогут повлиять на завершение строительства «Северного потока — 2». Ответные действия Москвы будут производиться исходя из национальных интересов страны.

Читайте также: Санкции США против «Северного потока — 2» назвали политическим рэкетом