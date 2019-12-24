Джакарта, , 12:19 — REGNUM Представители индонезийской ассоциации предпринимателей и производителей продуктов питания и напитков встретились с вице-президентом Маруф Амином в офисе вице-президента в Джакарте, сообщает Kompas.

Во время встречи предприниматели подняли вопрос зависимости от импорта сырья, продуктов питания и напитков.

«Мы сказали вице-президенту, что было много проблем, особенно с наличием сырья, а вице-президент был очень удивлен», — отметил председатель ассоциации Адхи Лукман после встречи.

По его словам, пищевая промышленность очень перспективна для развития экономики Индонезии.

Адхи Лукман объяснил, что в третьем квартале 2019 года рост производства продуктов питания и напитков достиг 8,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии готово выполнить условия Всемирной торговой организации (ВТО) и разрешить импорт куриных продуктов из Бразилии.

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