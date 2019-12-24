Чита, , 12:06 — REGNUM Забайкальский край готовиться к переходу на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщает пресс служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя министра природных ресурсов Забайкальского края Светланы Трофимовой, В 2020 году регион получит средства на строительство трех мусоросортировочных станций.

Что касается непосредственно механизма оплаты за обращение с ТКО, то плата для жителей многоквартирных домов составит 77,6 рубля, для частных — 54,65 рубля.

Директор компании «Олерон+» Гаджи Амаев сообщил, что в ходе подготовки к переходу на новую систему в Забайкалье внедрялся раздельный сбор отходов — устанавливались контейнеры по сбору пластиковых бутылок. Кроме того, приобретено 6000 контейнеров, 80 единиц техники, 46 из которых уже в работе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край является одним из немногих регионов, где с января 2019 г. не перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Оценив слабую степень готовности, новый губернатор Александр Осипов решил отложить мусорную реформу на год. В её рамках были приняты беспрецедентные меры — ликвидировано 1300 несанкционированных свалок и создано 900 новых контейнерных площадок.

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