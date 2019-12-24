Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана приступило к разработке государственной программы геологической разведки на 2021−2025 годы. Об этом 24 декабря заявил глава ведомства Магзум Мирзагалиев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, реализация госпрограммы повысит изученность территорий к 2025 году с текущих 25% до 37%. Это позволит выявить 40 перспективных участков с твердыми полезными ископаемыми.

Мирзагалиев добавил, что государственную программу планируется утвердить в первой половине 2020 года. Он напомнил, что в 2019 году геологические исследования проводились на 76 объектах. Это позволило выявить перспективные объекты почти во всех регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля бывший министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Женис Касымбек заявил, что на геологоразведку в республике планируется привлекать до 100 млрд тенге ($265 млн по курсу на 6 февраля) частных инвестиций в год.