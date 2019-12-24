Калининград, , 11:52 — REGNUM Специалисты управления Россельхознадзора по Калининградской области пресекли провоз в регион 9,6 тонн замороженных пельменей и хинкали с мясной начинкой, сообщает пресс-служба ведомства. Датой изготовления продуктов значился апрель следующего, 2021 года.

Кроме того, 16 — 22 декабря пресечено ещё несколько попыток незаконного ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров. Так, на границе с Польшей и Литвой в международных автомобильных пунктах пропуска у 17 частных лиц обнаружено более 136 килограммов молочной и мясной продукции. Продукция возвращена в Польшу и Литву из-за нарушений ветеринарных требований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Литве разгорелся скандал, когда выяснилось, что литовская компания Judex отправляла на экспорт в Россию пельмени, которые кроме сальмонеллы, были заражены опасной бактерией листерия. Листериоз может привести к летальному исходу.

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