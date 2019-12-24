Москва, , 11:49 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 21 января 2020 года начнёт рассматривать иск Министерства промышленности и торговли России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Речь идёт о взыскании более 271 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 11 декабря 2019 года, к производству принят 12 декабря. Сумма претензий — 270 159 999,96 рубля. Судья в качестве третьего лица привлёк в дело Росимущество. Подробности спора пока неизвестны.

Между тем за ноябрь-декабрь 2019 года к ОАК четыре иска подало также и Минобороны РФ. В спорах речь идёт о взыскании различных сумм — 38,535 млн рублей (слушания отложены на 4 февраля), неустойки свыше 5,222 млрд рублей (заседание намечено на 24 января), 719 тыс. рублей, а также о неустойке по госконтракту на сумму 4,614 млрд рублей (заседание назначено на 3 февраля).