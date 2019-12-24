Вашингтон, , 11:53 — REGNUM При сравнении Китая и США нужно смотреть на уровень национального богатства, а не на темпы роста ВВП, заявил экономист Тайлер Коуэн в статье для издания Bloomberg.

«По сравнению с США Китай намного беднее. Ключевой момент заключается в разнице между уровнем доходов и размером национального богатства. ВВП и связанные с ним цифры измеряют потоки доходов, а именно: количество товаров и услуг, произведенных в данной стране в течение года. Национальное богатство отражает общий запас ресурсов той или иной страны, и этот показатель является более существенным, чем уровень доходов», — заявил Коуэн.

По словам экономиста, если посмотреть на долгосрочные запасы ресурсов США и Китая, то явное преимущество окажется на стороне Соединенных Штатов.

«Когда дело доходит до национального богатства, США значительно опережают Китай. Размер национального богатства США, возможно, в три раза больше, чем у Китая. Это очень приблизительная оценка Майкла Бекли из Университета Тафтса, основанная на данных Всемирного банка и ООН», — говорится в статье.

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