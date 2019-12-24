Пекин, , 11:55 — REGNUM Британская модель экономического развития начинает существенно уступать китайской экономической модели в области развития инфраструктуры и инвестиций, заявил британский политический обозреватель Том Фовди в статье для издания The Global Times.

«В чем заключаются базовые отличия между отношением правительства Великобритании и Китая к экономическому развитию? С 1980-х годов в экономической политике Великобритании доминирует парадигма, согласно которой, свободный частный рынок без вмешательства правительства — это рецепт, который поможет добиться экономического успеха, в том числе и в сфере развития национальной инфраструктуры», — говорится в статье.

Автор статьи также отметил, что в отличие от Великобритании Китай действует в соответствии с принципами «социалистической рыночной экономики», в рамках которой основные аспекты экономического развития, ключевые сектора экономики и рыночные силы формируются и контролируются государственными структурами.

«Если бы Китай следовал британской модели, то Пекин превратился бы в единственный значимый экономический центр страны, а отдаленные сельские провинции оказались бы гораздо беднее. В Британии, напротив, многие города остаются неразвитыми, их реальный потенциал полностью не реализован», — считает политический обозреватель.

Фовди подчеркнул, что в некоторых областях успехи, достигнутые Китаем, затмили собой успехи Великобритании и оставили ее позади, главным образом в области развития инфраструктуры и инвестиций, управляемых государством.

«Несмотря на тот факт, что эти две страны сильно отличаются друг от друга, тем не менее, нынешняя экономическая система Великобритании не смогла обеспечить непрерывное развитие страны в XXI веке, что привело к отсутствию адекватно развитой инфраструктуры и региональным дисбалансам, которые имели крайне негативные последствия для роста национальной экономики и потока инвестиций», — заключил автор.

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