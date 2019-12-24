Ульяновск, , 11:41 — REGNUM В Ульяновской области планируют за пять лет завершить «в полном объёме» газификацию региона. Соответствующие переговоры идут с «Межрегионгазом», сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.

По словам главы региона, в настоящее время в области газифицированы 462 населённых пункта, или почти 400 тыс. домовладений. Стоит «большая задача» по подаче голубого топлива в «ещё 288 населённых пунктов», для чего подписан «план-график синхронизации выполнения программы газификации на следующий год, который позволит уже сейчас начать работу в регионе».

Сергей Морозов отмечает, что первый этап синхронизации работ, начатый в 2016 году, завершится в 2020 году проектированием шести газопроводов. Будут завершены строительно-монтажные работы в пяти населённых пунктах, начнётся строительство газопроводов в восьми населённых пунктах.

«Сейчас мы ведём переговоры с «Межрегионгазом» о предоставлении Ульяновской области права за пять лет в полном объёме завершить газификацию региона», — пишет губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области остаётся актуальной проблема газификации: в регионе уровень газификации «не превышает 48%».

Ранее в Газпроме отмечали, что одной из главных проблем при реализации программы газификации остаётся неисполнение регионами обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Из 68 регионов в 2005—2018 годах полностью свои обязательства выполнили десять, в том числе три региона Поволжья — Пензенская область, Мордовия и Чувашия.

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