Занзибар, Танзания, , 11:48 — REGNUM Представители танзанийской диаспоры заявили о намерении профинансировать строительство 30-километрового моста, соединяющего коммерческую столицу Танзании, Дар-эс-Салам, с островной частью объединенной республики, Занзибаром. Об этом передает восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По информации журналистов телеканала, представители диаспоры предложили проект «плавающего моста» в связи с его относительно небольшой стоимостью, простотой строительства, а также гарантией сроком на 100 лет.

Выступая на шестой конференции Совета танзанийской диаспоры, прошедшей на Занзибаре, его председатель Норман Джассон заявил, что в настоящее время ожидается одобрение проекта со стороны правительства, чтобы начать подробную оценку стоимости моста.

Джассон добавил, что данная инициатива была предложена в рамках поддержки программы президента страны Джона Магуфули по достижению экономики со средним уровнем дохода к 2025 году.

По словам председателя совета диаспоры, проект предполагает, что мост будет трехполосным, две из них — автомобильные, а третья для пешеходов и велосипедистов.