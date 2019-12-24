Воронеж, , 11:39 — REGNUM Бывший директор одной из управляющих компаний Воронежа ответит перед судом за обман на сумму почти 16 млн рублей. Уголовное дело в отношении бывшего главы УК передано в суд, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по г. Воронежу направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя управляющей кампании в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием на сумму около 16 миллионов рублей», — уточнила Куликова.

По версии следствия, в 2014 году руководитель УК заключил договор с поставщиком коммунальных услуг на отпуск тепловой энергии. В период с 2014 по 2015 годы жители многоквартирных домов, которые обслуживала данная УК, перечислили на оплату теплоснабжения 47 млн рублей. Однако на расчетный счет теплоснабжающей компании было перечислено лишь 31,1 млн рублей. Оставшимися 15,9 млн рублей руководитель УК «распорядился не по целевому назначению».

Признаков хищения следователи не обнаружили, однако пришли к выводу, что руководитель УК «путем злоупотребления доверием причинил ресурсоснабжающей организации имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 15,9 млн рублей». Уголовное дело было возбуждено и расследовалось на части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». Теперь экс-главе УК грозит до пяти лет лишения свободы.