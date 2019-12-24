Барнаул, , 11:39 — REGNUM Любопытные данные приводит ГТРК Алтай со ссылкой на начальника «Алтайпищепрома» Александра Большакова.

По словам чиновника, еженедельно из Барнаула в Евросоюз, США и Канаду отправляют экзотический груз — контейнеры с филе речного окуня. Это даёт всей отрасли рекордный прирост 16%.

Всего с начала 2019 года общая сумма отгруженной продукции в пищевой промышленности Алтайского края составила 107 миллиардов рублей. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Алтайские экспортёры смогли заработать 212 миллионов долларов США, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2019 года экспорт продукции АПК в Алтайском крае составил на 130 млн долларов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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