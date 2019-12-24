Пекин, , 11:32 — REGNUM Китайские фирмы докладывают об улучшении делового климата в четвертом квартале текущего года, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Индекс делового климата в четвертом квартале составил 55,5%, что на 2,2 процентных пункта выше, чем кварталом ранее, сообщили в Народном банке Китая, который основывает свои результаты на исследовании 5000 частных фирм страны.

Респонденты также сообщили об улучшении рентабельности, индекс которой вырос на 2 процентных пункта относительно третьего квартала до 57,3%. Около 60,5% опрошенных предприятий отмечают, что макроэкономическая ситуация остается спокойной.

Настроения по ценам продажи продукции и ценам приобретения сырья улучшались квартал за кварталом, увеличившись на 1,9 процентных пункта и 0,8 процентных пунктов соответственно.