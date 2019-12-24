Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Американская компания Rivian RJ Scaringe привлекла 1,3 млрд долларов инвестиций для выпуска электромобилей. Об этом сообщается на сайте CNBC.

По имеющейся информации, первые серийные электрокары должны сойти с конвейера завода в конце 2020 года. Сейчас строительство завода находится на начальном этапе. Первой моделью компании станет электропикап R1T. Уже в течение следующего года бренд планирует собрать 100 тыс. электрокаров.

Инвестиции компания Rivian получила от T. Rowe Price Associates. Стоит отметить, что эти денежные вливания не повлияли на состав совета директоров автокомпании.

«Эти инвестиции демонстрируют уверенность в нашей команде, продуктах, технологиях и стратегии — мы очень рады получить поддержку от таких сильных акционеров», — отметил гендиректор Rivian.

Напомним, что в течение прошедших 12 месяцев марке удалось привлечь инвестиции от таких компаний, как Amazon (700 млн долларов), Ford (500 млн долларов) и Cox Automotive (350 млн долларов).

Напомним также, что компания Tesla планирует снизить цены на электрокары Model 3, которые собираются в Китае на 20% и выше. Такого результата марка намерена добиться в результате увеличения локализации своего производства.

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