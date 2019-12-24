Находка, Приморский край, , 11:17 — REGNUM Арбитражный суд Приморского края 14 января 2020 года начнёт рассмотрение иска Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов. Ведомство требует прекратить права пользования водным объектом — бухта Находка за АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к акционерному обществу поступило ещё в начале ноября 2019 года, но пока не рассмотрено. В дело также приглашена Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, но подробности пока неизвестны. Речь в иске идёт «о прекращении права пользования водным объектом бухта Находка, предоставленного на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование №00−20.04.00.003-М-РСБК-Т-2019−03108/00 от 02.07.2019 года для акционерного общества «Порт Восточные ворота-Приморский завод».

А на 20 января назначено судебное заседание хабаровского арбитража по иску Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры к Амурскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов. Истец требует признать недействительным решение о предоставлении тому же обществу в июле 2019 года в пользование водного объекта — всё той же бухты Находка. Своё требование он основывает на том, что решение не соответствует Водному кодексу РФ и закону «Об охране окружающей среды», а также правилам подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. Решение также просят исключить из государственного водного реестра.

На сайте АО уточняется, что завод является универсальным морским портом, а также центром логистики, который ориентирован на переработку в том числе экспортно-импортных и каботажных грузов. Ежегодный грузооборот — около 1 млн тонн. На берегах бухты Находка предприятие занимает свыше 52 тыс. кв. м, а протяжённость причальной линии — 1,2 км.

Напомним, в начале декабря 2019 года работу порта приостановили по решению суда. В сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры отмечалось, что причиной послужило непринятие мер «к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Речь шла об угольном загрязнении.

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