Брянск, , 11:05 — REGNUM Брянский молочный комбинат вошёл в топ-10 лучших новых брендов РФ по версии Forbes. Эксперты 24 декабря опубликовали список, где оценили успешность торговых марок, исходя из отношения их выручки к количеству точек, где бренд представлен.

Продукция завода попала в рейтинг новых бренды, которые добились самых впечатляющих результатов на российском рынке за 2019 год. Брянский молзавод расположился на 10 месте — он выпустил линейку продуктов под собственным брендом в минималистичной упаковке. По данным экспертов, ретейлеры и покупатели не сразу оценили дизайн, участники фокус-групп даже упрекали производителя в экономии на брендинге. Но новая линейка повысила продажи комбината в 1,5 раза.

Разработка концепции бренда обошлась комбинату в три миллиона рублей. Запуск новой марки пришёлся на ноябрь 2018 года, выручка составила 526 млн руб.