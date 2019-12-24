Калуга, 24 декабря 2019, 10:58 — REGNUM Церемония открытия первого в Калужской области музея строительства состоялась в коммунально-строительном техникуме им. И. К. Ципулина, сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации министерства строительства и ЖКХ Калужской области.
На создание музея ушло больше года. В экспозиции широко представлены строительные инструменты, стройматериалы с XIX века и до наших дней, рассказывающие о развитии строительной отрасли региона и людях, внесших весомый вклад в жилищное строительство области. Планируется, что экспозиционное наполнение музея будет идти в ногу со временем и постоянно обновляться и совершенствоваться.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области появится новый строительный завод